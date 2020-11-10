Минздрав готовится ввести жесткие ограничения по всей Украине, чтобы сдерживать опасную болезнь

Министр Максим Степанов рассказал о планах ведомства во время онлайн-брифинга 10 ноября, передает Politeka.net. Среди прочего, чиновник объяснил, для чего хотят организовать так называемый "карантин выходного дня".

По словам главы Минздрава, ситуация с распространением китайского вируса в Украине стремительно ухудшается, с каждым днем фиксируют все больше и больше заболевших. Очередное ужесточение карантина позволит замедлить распространение болезни.

"Мы усиливаем карантинные меры по всей стране, в том числе предлагаем ввести «карантин выходного дня». Зачем мы это делаем? Нам очень важно остановить ту скорость, с которой распространяется инфекция", - заявил Максим Степанов.

Как добавил министр, введение дополнительных мер должно снизить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы у медицинских работников была возможность помогать всем украинцам без исключения.

Ранее правительство анонсировало "карантин выходного дня", в рамках которого могут ограничить работу большинства заведений с вечера пятницы до понедельника. Открытыми планируют оставить только учреждения первой необходимости, такие как аптеки и продуктовые магазины.

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