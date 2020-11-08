42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова показала свои развлечения с подругой

Звезда активно проводит время, и регулярно делится интересными кадрами в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Так, в этот раз звезда показала свое времяпрепровождение в аэропорту.

На фото Чехова предстала в компании своих друзей: стилиста Марии Беловой и дерматокосметолога Эдуарда Демченко.

Примечательно, что Чехова с подругой были в пижамах и с бокалами шампанского.

Сначала обе позировали в мягких креслах, а позже стояли с Эдуардом возле табло.

"Ну, что, улетаем из этой промозглой Москвы. Отдых с друзьями... мммм, что может быть лучше? Особенно с такими😍 Те кто следят за моими путешествиями и сторис, знают, что Мария + Эдуард = безумное веселье!... Мы выглядим как счастливые, достигшие дзена сектанты, познавшие суть Бытия. Ну, и истина нам открылась, конечно, в бокалах игристого 🥂 И традиционный вопрос: Куда мы летим?", - подписала снимки Анфиса.

За 12 часов пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Видать переболела ковидом.Но ещё и вторая волна идёт", "Ничего ведь не боятся, вируса например.У меня подруга с мужем слетали и с друзьями и все заболели...", "На Мальдивы!)👌🏼", "Все блогеры сейчас на Мальдивы летят. Вы наверное тоже", "Занзибар", "Анфиса,от чего такого Вы отдыхаете все время?🤔", " Вы даже похожи👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова в небрежно накинутом цветастом халатике уселась на колени, обложившись тюбиками с косметикой. Один из них "застрял" в ее пышном декольте.

Напомним, соблазнительная Чехова разыгралась в бассейне, сделав ошеломительное признание: "Красотища-то какая!".

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