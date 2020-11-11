ПриватБанк разочаровал клиентов новой проблемой

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с отзывами сразу несколько украинцев оставили жалобы по поводу невозможности перевыпустить карты после окончания срока их действия.

В ПриватБанке отмечают, что решение об отказе "принято самим банком".

"Истек срок пользования картой, пришел в банк для перевыпуска новой, а там такая новость «оформление новых карт не получится провести по решению банка». В Привате имею ФОП-счет, который генерирует N-ую сумму денег согласно всех законов, и все налоги вовремя плачу, но карточку в Привате не могу открыть, чтобы пользоваться своими деньгами, потому что так решил банк. Госбанк Украины не обслуживает гражданина Украины и причин не объясняет: «Причины нет возможности уточнить, отказ по решению банка». Кредитов не имею, какой-то бред с Приватом", - пожаловался один из клиентов.

По словам другой клиентки, ей не позволили перевыпустить банковскую карту в USD. Возмущенная украинка в своем отзыве вспомнила, как недавно ее знакомому отказали в перевыпуске карточки без объяснения причины. Теперь, отметила женщина, пришел и ее черед "быть в шоке".

"Закончился срок usd карты, без задней мысли иду в отделение и получаю отказ. Звоню 3700, там мне сообщают, что ваша универсальная карта работает и можете продолжать ею пользоваться, а юсд для выплат вам отказано. Прошу заметить, ее мне сам Приват и предложил", - поделилась украинка.

Женщина объяснила, что на карту, в перевыпуске которой ей отказали, она ежемесячно получала деньги от родственницы за рубежом, чтобы оплачивать коммуналку за ее квартиру. Других зачислений на карту никогда не было.

В обоих вышеописанных случаях сотрудники ПриватБанка сообщили о перепроверке информации.

Напомним, клиенты ПриватБанка остались без денег, сбой в системе не выявлен.

Как сообщала Politeka, терминалы ПриватБанка не принимают часть денег, кошмар украинцев стал явью.

Также Politeka писала, что списание "детских" денег в ПриватБанке, возврат средств под вопросом: "Прошло полгода, но...".