Украинцы продолжают жаловаться на работу банкоматов и терминалов Приватбанка

Соответствующие отзывы появились на портале Минфин.

По словам клиентки, она стала жертвой "аферы" банка при пополнении счета.

"Терминал работал и принимал купюры, на сумме 1100 грн. терминал перестал работать произошел сбой, и я не смогла подтвердить операцию, эти средства которые я вносила на карту, на карту не зачислились. Я сразу позвонила на горячую линию 3700, заполнили заявку на возврат средств. И мне пришел ответ, что в моей заявке на возврат моих средств мне отклонено, так как факт сбоя в системе не выявлен, а куда тогда делись мои средства?",- задается женщина вопросом.

Она отметила, что дважды пыталась оформить заявку на возврат, но ей дважды отказывали.

"Куда мне еще обратиться, чтобы вернули мне мои средства? Вход в терминал я не подтверждала, просто сразу начала пополнять счет на карту другого банка", - резюмировала она в своем отзыве.

"Добрый день! Уже рассматриваем ваш вопрос. Сделаем все возможное, чтобы предоставить вам ответ в кратчайший срок", - ответил на жалобу представитель банка.

Другая клиентка рассказала, что с ее карты списались деньги, но банкомат их не выдал.

"Не было типичного звука счета купюр, на экране высветилось: отменено, банкомат выдал карточку, и на этом конец. Я не сразу поняла, что средства списались, но уезжая уже к следующему банкомату, пришла смс, что средства списаны. Зашла в Приват24, действительно пишет в том банкомате средства снялись", - отметила она в отзыве.

Сначала в Приватбанке заявили, что ей нужно подождать до 11 суток, а затем срок рассмотрения заявки был увеличен до 120 дней.

"Неужели на самом деле так долго решается данный вопрос? Поскольку по инкассации сразу будет видно, что средства не выданы были. У кого была подобная ситуация, средства вам вернули, или уже можно о них забыть?", - спросила она у других клиентов банка.

"Добрый день! Идем в личные сообщения, чтобы уточнить ваши контакты и подробнее разобраться в сложившейся ситуации", - ответил в комментариях представитель Государственного банка.

"А что вы хотели? Это государственный банк. В чванстве своем они считают клиентов рабами и не собираются даже заботится о каком то там снятии. Хорошо , что не полгода", - прокомментировал отзыв другой клиент.

Напомним, двойное списание денег с карты Приватбанка, скандал повторился.

Как сообщала Politeka, банкоматы Приватбанка перестали выдавать деньги, кошмары клиентов сбываются.

Также Politeka писала, что ПриватБанк начал масштабные проверки и блокирование платежей у клиентов