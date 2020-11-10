ПриватБанк продолжает создавать лишние проблемы украинцам, на что клиенты банка жалуются в сети
Так, один из клиентов на сайте Минфин рассказал о том, как из-за сбоя банкомата лишился своих денег. Украинец хотел снять средства с собственной карты, однако банкомат завис и не выдал купюры.
«Позвонил на 3700, девушка сказала, что видит, что выдача не произошла, оформили заявку на рассмотрение. сегодня приходит ответ, отказ. Спасибо банку, что я 4 дня без денег. Это обычное мошенничество!!!», - возмутился клиент банка.
В свою очередь, представители ПриватБанка пообещали перепроверить информацию по его жалобе и перезвонить позже.
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Еще один украинец пожаловался на то, что ПриватБанк без предупреждения заблокировал его рабочую карту. Он рассказал, что работает как ФОП и исправно платит налоги, однако ПриватБанк разорвал с ним обслуживание на основе закона ст. 11.
«Просто в шоке, никто не звонили, не писал, просто закрыли обслуживание. Работаю только с Приватом, были открытые депозиты, регулярные платежи, много клиентов и все пропало. Зачем так делать? Уничтожать человека?», - удивился бывший клиент банка.
В своем ответе представители ПриватБанка подчеркнули, что в своих решениях руководствуются требованиями законодательства.
«Банк, как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность получения собственных средств», - подчеркнули в банке.
Напомним, клиенты ПриватБанка остались без денег, сбой в системе не выявлен.
Как сообщала Politeka, терминалы ПриватБанка не принимают часть денег, кошмар украинцев стал явью.
Также Politeka писала, что списание "детских" денег в ПриватБанке, возврат средств под вопросом: "Прошло полгода, но...".