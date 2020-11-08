Сын российского исполнителя Филиппа Киркорова проявил стойкость характера, отказавшись от заманчивого предложения

Как известно, Киркоров воспитывает двоих детей: сына Мартина и дочку Аллу-Викторию. Как передает «Стархит», сыну артиста однажды предложили сыграть в «Ералаш» и даже пригласили на пробы. Однако Мартин отказался играть в сериале.

«Он специально провалил пробы, не захотел», - признался Киркоров, отметив, что приглашение пришло лично от директора «Ералаш» Бориса Грачевского.

Правда, позже, ребенок передумал и захотел сниматься. Отцу пришлось налаживать связи с Грачевским, чтобы тот дал ему второй шанс.

«Его снова прорвало, хочет сниматься», - отметил гордый отец.

Стоит отметить, что многие стали обвинять Киркорова в том, что он пристраивает сына в шоу-бизнес по блату. Сам поп-король так не считает, поскольку сниматься Мартину первым предложил именно Грачевский.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров с детьми отдыхает в Дубай. Несмотря на школу, артист забрал детей в теплые края, где они наслаждаются отдыхом и весельем. Киркоров отдыхает с наследниками на море, а также не упускает возможности насладиться активным отдыхом. Как известно, дети певца любят экстремально проводить время, катаясь на доске для серфинга.

Напомним, что страстный Филипп Киркоров позволил себе лишнего перед публикой, кадры: "С раздвинутыми ногами в купальнике".

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров приучил детей к экстриму, «опасные» кадры.

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