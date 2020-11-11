Погода в Украине в четверг, 12 ноября, будет без дождей, благодаря действию антициклона
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что периодически возможны туманы. Ветер будет юго-восточный, умеренный.
При этом в отдельных районах из-за похолодания и антициклона ожидается одно из красивейших метеорологических явлений - изморозь.
Русская Кардашьян сверкнула аппетитными "персиками" в королевском декольте: "Моя любовь"
Роман вспыхнул на "Танцях з зірками", влюбленные больше не скрывают чувств: "Ради нее я готов рвать всех"
Беременная Меган Маркл готовит побег после скандала с принцем Гарри: что стало последней каплей
"Сегодня от нас ушла легенда": таинственно оборвалась жизнь гениального украинца, киномир понес огромную потерю
Температура воздуха в Украине постепенно будет снижаться. Ночью 12 ноября до -3 +4 градусов, днем до +3 +8 градусов.
В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0 +3 градуса, завтра днем +3 +6 градусов.
До конца недели в Украине - без существенных осадков, температура и дальше будет снижаться.
Напомним, ранее синоптик Леонид Горбань предупреждал, что первый снег в Украине ожидается уже в ноябре.
Кроме того, согласно прогнозу, месяц будет дождливым. Например, на севере количество осадков за месяц составит 25-30 миллиметров. На Закарпатье возможно до 110 миллиметров.
Что касается погоды зимой, то у украинцев говорят, что температуры будут чуть выше нормы, а вот осадки в пределах нормы.
А вот заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух обещает зиму с сюрпризами. По ее словам, и нынешняя зима тоже будет аномальной, как и прошлая.
Напомним, тепло под + 20 и дожди разделят украинцев, каким регионам повезет с погодой.
Как сообщала Politeka, аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз.
Также Politeka писала, что осень изменит настроение, грозовые дожди вернутся в Украину