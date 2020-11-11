Вместе с тем, погода порадует красивейшим явлением

Погода в Украине в четверг, 12 ноября, будет без дождей, благодаря действию антициклона

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что периодически возможны туманы. Ветер будет юго-восточный, умеренный.

При этом в отдельных районах из-за похолодания и антициклона ожидается одно из красивейших метеорологических явлений - изморозь.

Температура воздуха в Украине постепенно будет снижаться. Ночью 12 ноября до -3 +4 градусов, днем до +3 +8 градусов.

В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0 +3 градуса, завтра днем +3 +6 градусов.

До конца недели в Украине - без существенных осадков, температура и дальше будет снижаться.

Напомним, ранее синоптик Леонид Горбань предупреждал, что первый снег в Украине ожидается уже в ноябре.

Кроме того, согласно прогнозу, месяц будет дождливым. Например, на севере количество осадков за месяц составит 25-30 миллиметров. На Закарпатье возможно до 110 миллиметров.

Что касается погоды зимой, то у украинцев говорят, что температуры будут чуть выше нормы, а вот осадки в пределах нормы.

А вот заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух обещает зиму с сюрпризами. По ее словам, и нынешняя зима тоже будет аномальной, как и прошлая.

Напомним, тепло под + 20 и дожди разделят украинцев, каким регионам повезет с погодой.

Как сообщала Politeka, аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз.

Также Politeka писала, что осень изменит настроение, грозовые дожди вернутся в Украину