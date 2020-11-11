Алла Пугачева и ее семья новым способом всколыхнула Сеть

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 71-летней Примадонны в Инстаграм опубликовали фото с ее 7-летней дочкой Лизой Галкиной.

Белокурая малышка, сестра старшей наследницы Аллы Борисовна Кристины Орбакайте, позировала в пышном платьице, похожем на свадебное. Рукава наряда были украшены перьями, а корсет - усыпан камнями. На голове девочки красовалась "пушистая" заколка.

Девочка замерла в шаге с милой улыбкой на лице.

"Маленькая невеста 👰❤️", - подписал автор это фото.

Пользователи посмели не согласиться, высказав в комментариях все, что думают по поводу "свадебного" образа Лизы:

"Ну какая же прелесть - эта девочка!!!❤💋"

"Красотулечка, умничка, будь счастлива! Вылитая мамочка!"

"Какая невеста🤦‍♀️🤷‍♀️? Принцесса"

"Милая девочка. Не надо называть невестой, не хорошо это..."

"Уже жениха подобрали!? Не прогадайте..."

"Принцесса! НО НЕ невеста, рановато 😂"

"Не рано ли в невесты собралась? Маме все хочется попиариться на доче"

"Пусть будет выпускной не невеста она ещё ребёнок! 🌹🌹🌹"

"Какая невеста??? Школу пусть окончит"

"Лизочка ты такая взросленькая стала.😍"

Ранее мы сообщали, Сеть умилили кадры с двойняшками Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина, выплясывающих под новый трек друга семейства Николая Баскова (последний недавно выпустил песню "Дико тусим" совместно с молодым певцом Даней Милохиным).

Так, малыши на радость публики исполнили отрывок из песни, энергично танцуя даже без музыки. Девочка нарядилась в строгий серый костюм и лакированные сапожки, а ее брат надел ботинки, футболку и темно-синие джинсы.

Напомним, что сын Пугачевой и Галкина показал, каким проказником растет: «Все девчата будут наши»

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