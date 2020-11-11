Алла Пугачева и ее семья новым способом всколыхнула Сеть
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 71-летней Примадонны в Инстаграм опубликовали фото с ее 7-летней дочкой Лизой Галкиной.
Белокурая малышка, сестра старшей наследницы Аллы Борисовна Кристины Орбакайте, позировала в пышном платьице, похожем на свадебное. Рукава наряда были украшены перьями, а корсет - усыпан камнями. На голове девочки красовалась "пушистая" заколка.
Девочка замерла в шаге с милой улыбкой на лице.
"Маленькая невеста 👰❤️", - подписал автор это фото.
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Пользователи посмели не согласиться, высказав в комментариях все, что думают по поводу "свадебного" образа Лизы:
"Ну какая же прелесть - эта девочка!!!❤💋"
"Красотулечка, умничка, будь счастлива! Вылитая мамочка!"
"Какая невеста🤦♀️🤷♀️? Принцесса"
"Милая девочка. Не надо называть невестой, не хорошо это..."
"Уже жениха подобрали!? Не прогадайте..."
"Принцесса! НО НЕ невеста, рановато 😂"
"Не рано ли в невесты собралась? Маме все хочется попиариться на доче"
"Пусть будет выпускной не невеста она ещё ребёнок! 🌹🌹🌹"
"Какая невеста??? Школу пусть окончит"
"Лизочка ты такая взросленькая стала.😍"
Ранее мы сообщали, Сеть умилили кадры с двойняшками Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина, выплясывающих под новый трек друга семейства Николая Баскова (последний недавно выпустил песню "Дико тусим" совместно с молодым певцом Даней Милохиным).
Так, малыши на радость публики исполнили отрывок из песни, энергично танцуя даже без музыки. Девочка нарядилась в строгий серый костюм и лакированные сапожки, а ее брат надел ботинки, футболку и темно-синие джинсы.
Напомним, что сын Пугачевой и Галкина показал, каким проказником растет: «Все девчата будут наши»
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