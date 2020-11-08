Маленький сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри покорил звездным шармом на школьной линейке

Видео с детьми легендарной певицы и известного шоумена было опубликовано на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Гарри и Лиза в строгой школьной форме выходят на линейку. При этом мальчика ведет за руку некая женщина, вероятно – учительница. В какой-то момент Гарри смотрит прямо в снимающую его камеру, а затем улыбается и подмигивает. Выглядит он при этом как настоящая знаменитость.

«Сияй», - говорится в подписи к видео.

Поклонники звездной пары активно комментируют видео.

«Вот пожалуйста, ни масок ни полиции. Идёт чёткое разделение на человеческую жизнь, и жизнь в резервации», «Родители ювелиры», «Почему Лизочку не взяла за руку?», «Как помигивает, красавчик!», «Деточки чудесные, такие славные и развитые», «Ой, все девчата будут наши», «Ох Гари и шкода», «Какой он чудесный», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Гарри и Лизе Галкиным уже семь лет, и все это время их старшая сестра, 49-летняя Кристина Орбакайте, избегала вопросов о них. Но на днях артистка, видимо, устала держать все в себе и сделала заявление, которое вызвало очень бурную реакцию.

Как оказалось, Кристина была не в восторге от новости о том, что у Максима Галкина и ее матери появятся общие дети.

Напомним, 71-летняя Пугачева поразила новым пристрастием, Галкин скачет от удовольствия: "Вот это Алла, вот это Борисовна".

Как сообщала Politeka, Орбакайте не сдержалась и выдала все, что думает о близнецах Пугачевой.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой изумила аристократичным образом, Примадонна может гордиться.