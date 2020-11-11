В Сети не утихает политическая склока с Олей Поляковой и Филиппом Киркоровым

Как известно, 36-летняя украинская певица Полякова и 53-летний российский певец Киркоров, а также много других артистов из различных стран СНГ приняли участие в фестивале "PaRUS" в Дубае.

Скандал вспыхнул после поста Филиппа в Инстаграм с кадрами теплой встречи с Олей за рубежом и словами про "воссоединение" двух держав. Появившись на одной сцене с поп-королем и после его заявления, Полякова накликала на себя беду: пользователи обвинили артистку в "неправильной" позиции, а именно пророссийской, "заклевав" ее в соцсети.

Взбешенная ситуацией певица подготовила развернутый ответ всем недоброжелателям. Как передает Politeka.net, Полякова выложила видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Так, люди... Дорогие мои и те, которые не очень дорогие, и которые совсем не мои... Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно... Не пишите свои комментарии на русском. А лучше вообще разучитесь его понимать. И вспомните, что я - русскоязычная певица и пою по-русски. И буду выступать там, где меня ждут, и где я нужна", - обратилась Полякова.

Звезда привела примеры совместных встреч и выступлений с Киркоровым, которые произошли ранее. В частности, звезды виделись в Майями (США) и в Турции, но, по словам Оли, такой волны "хейтерства" тогда почему-то не было.

Полякова намекнула, что есть некая взаимосвязь между нынешним всплеском ненависти и запретами выступать - мол, она часто критикует власть Украины.

"Вам не кажется, что это очень странно и слишком много "нельзя" стало в последнее время? И что есть какая-то связь между этими всеми "нельзя"? Может быть она в том, что украинская артистка Оля Полякова стала слишком громко говорить о том, что государство убивает музыкальный бизнес. Что ничего не сделано, чтобы защитить нашу деятельность и наших коллег", - подытожила артистка в своем обращении.

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