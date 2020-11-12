Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото модель позировала в купальнике на веревочках, который еле помещал пышную грудь девушки. Звезда соблазнительно выгнулась и демонстрировала самые загорелы места, а волосы оставила распущенными. Анастасия была на пляже и стояла у экзотических растений. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Она моя мечта потребления", "Хорошая детка", "Красивая мамасита", "Ты супер хороша", "Богиня", "Горячо", "Ты прекрасна", "Красиво очень соблазнительно", "Ты супер кошечка", "Восторг всегда", "Привет, мама ты очень хорошая", "Я люблю тебя, прекрасная принцесса", "Не могу больше, люблю", "Девушка прекрасная", "Привет, любимая, моя прекрасная принцесса-русалка, ты подняла шумиху, моя сладкая любовь", "Солнце просто восхитительно, принцесса ласково выглядит из Турции".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала пикантный кадр из отдыха в новом бикини.

Квитко позировала к объективу боком, чтобы показать тем самым не только выскользнувшую грудь из-под тонкой ткани купальника, но еще и посветить неестественно пышными бедрами.

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