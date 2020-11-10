Звезда показала все, чем гордится

Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, похвасталась большой грудью в смелом платье

Звезда выставляет напоказ свои самые сочные места без всяких стеснений, пишет Politeka.net. Для этого красотка выбирает откровенные наряды.

Так, Квитко в этот раз надела шелковое платье с пуговицами, которые расстегнула. Из распахнутой одежды выставилась большая грудь без белья. Такая деталь привлекала внимание и не посмотреть в декольте просто невозможно.

Поясок подчеркнул тонкую талию, а длина наряда позволила взглянуть на ножки. Квитко надела длинные ботфорты, коричневая кожа выглядывала на фото.

Также красотка сделала красивую прическу, длинные локоны упали на плечи, оголив ушки с сережками.

"Я люблю свои волосы от...", - написала Настя.

За четыре часа пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных слов в сторону пышногрудой красотки.

"Конфетка", - написал пользователь сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко надела полосатый купальник со смелым вырезом до пупка, из которого показались измазанные лосьоном груди.

Большой бюст едва ли не выскакивал из купальника, под тканью запрятав самые интимные детали.

Купальник обтянул тонкую талию и оголил пышные бедра.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в черных кружевных штанах и едва заметных микро-бикини. Жаркий образ произвел впечатление на фанатов, ведь девушка показала во всей красе неестественно огромные ягодицы.

Поклонники написали много комплиментов Анастасии и попросили побольше радовать кадрами с видом сзади.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов