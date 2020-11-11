Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на прогулке

На фото красотка показала себя в лосинах и топе. Квитко дополнила образ стильной сумкой, а в руках держала собачку, которая смотрела в камеру. Анастасия волосы собрала в хвост, а глаза закрыла от удовольствия. Девушка, как можно заметить, гуляла у реки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Красивая моя любовь", "Я скучаю по тебе моя русская королева", "Красивая дама, целую, Анастасия", "ты мне нравишься", "Ты самая красивая из всех, очень хорошенькая", "Очень хорошо. И домашнее животное", "У меня такая же собачка, но черная", "Как бы я хотел, чтобы я был тем щенком, чтобы она меня несла", "Ваша собака померанский шпиц", "Пожалуйста, родите не менее 10 детей", "позвольте мне позаботиться о вас и ваших животных, а теперь скажите вашему мужа, что я не разобью вам сердце и не подведу вас здесь".

Сообщалось, что известная модель Анастасия Квитко похвасталась большой грудью в смелом платье.

Так, Квитко в этот раз надела шелковое платье с пуговицами, которые расстегнула. Из распахнутой одежды выставилась большая грудь без белья. Такая деталь привлекала внимание и не посмотреть в декольте просто невозможно.

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