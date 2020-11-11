Телеведущая Ольга Фреймут всерьез решила взяться за воспитание украинцев
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда "Танців з зірками" опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором преподала очередной урок по этикету (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Покинув танцевальное шоу, у Ольги появилось много свободного времени. На кадрах девушка предстала на улице в стильном молочном пальто. Образ подчеркнули светлый шелковы шарфик и черные кожаные перчатки. Как раз об использовании последних Фреймут и дала совет.
"Как по этикету снимать перчатки? Как получится? Нет. Пальчик за пальчиком. Начинаем с мизинца, заканчиваем большим пальцем", - объяснила телеведущая.
Кроме того, Ольга остановилась еще на нескольких любопытных нюансах, связанных с этикетом ношения этого аксессуара.
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"Мужчина не может давать женщине руку, не сняв при этом перчатку со своей правой руки. Если мужчина все же по каким-то причинам не может снять перчатку, тогда должен извиниться... Если Вы невеста, или выпускница в длинных перчатках, никогда не надевайте кольца поверх. Только браслеты", - дала жизненные уроки Фреймут.
Украинцы по-разному отнеслись к советам звезды:
"Вот я люблю Этикет, поэтому слежу за Олей и её манерами, а если кому-то это кажется не нужным, отпишитесь и займитесь своей жизнью!😇🙌 Прямо почувствовала надобность это прокомментировать!"
"Мне интересно, если некоторым людям это не нужно, зачем они заходят на эту страницу и комментируют?! А может ещё и подписаны?! Странно как-то выходит!"
"Як чудово!!! Шкода тільки, що ті часи, коли були Леді у рукавичках і чоловіки, що цілували їм руки, залишилися давно в минулому.👍"
"Обожнюю Олю, за її вихованість😍"
"кому это нужно🙄"
"Поки всі публічні люди публікують пости в підтримку «осоромлених» колєг по цеху, Оля Фреймут показує як правильно витирати губи в ресторані, як красиво виходити з автомобіля і знімати рукавички😲🤔 Молодчина🔥"
Напомним, что Ольга Фреймут поцапалась с мужем: "Мне скоро 44 года, а ты учишь меня... ".
Как сообщала Politeka, юная Ольга Фреймут до популярности и скандалов, появилось редкое фото: "Напоминаешь Мишель Пфайффер".
Также Politeka писала, что Ольга Фреймут откровенно рассказала о своем состоянии после перенесенной болезни.