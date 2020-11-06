Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая покинула шоу "Танці з зірками", поделилась личной историей и вынесла ссор из дома

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото в элегантном черном платье. Под фото звезда решила рассказать о ссоре с мужем и женской хитрости, которая позволила уладить конфликт.

«Конфликтовать можно с добром. И со стилем. Не ради испорченного настроения, а ради результата. Вчера мне не совсем понравилась реакция мужа на мой рассказ.

«Володя, мог бы и возмутиться» - разгневалась я.

«Действительно, Оля? Мне скоро 44 года, а ты учишь меня, как реагировать, как себя вести...».

Я почувствовала, что в атмосфере стало конфликтно», - призналась Ольга и рассказала, что сразу же перевела тему на день рождения мужа, чтобы вечер снова стал уютным.

В комментариях под постом мнения разделились. Одни поддержали Ольгу, а другие посчитали, что не стоит всегда быть леди.

«Оля, спасибо за советы на счет разрешения конфликта, круто!», «Мастер жанра!», «Элегантность времени не подвластна)», «Оля, Вам не стоило сглаживать этот конфликт, потому что Ваша душевная потребность не была удовлетворена - Вы не получили поддержку, на которую рассчитывали», «Ничего страшного не произойдет, если однажды вечером Вы побудете не леди, а живым человеком с потребностями», - пишут люди.

Напомним, что партнер Фреймут по «Танцях з зірками» не выдержал и унизил телеведущую на всю страну: «Она намного...».

Как сообщала Politeka, Фреймут после унижения на «Танцях з зірками» заметили в неожиданном месте: «Сегодня домой на…».

Также Politeka писала, что униженная партнером по "Танцям з зірками" Фреймут нанесла ответный удар: "Не заслужил даже...".