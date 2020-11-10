Украинская телеведущая Ольга Фреймут после вылета из «Танців з зірками» едва справляется с хейтом, который обрушился на нее

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда записала видеообращение, в котором рассказала о волне ненависти, которая обрушилась на нее после проекта. По словам Ольги, она решила почитать комментарии ради хороших отзывов, но наткнулась на негатив.

«Некоторые писали страшные вещи, которые даже не буду повторять. Обо мне писали, как о какой-то негодяйке, а я просто танцевала. Все эти месяцы я танцевала. Я выходила на паркет, преодолевая свой страх», - призналась Ольга, добавив, что ежедневно тренировалась, почти не видела детей и мужа.

Фреймут отметила, что после китайского вируса врачи не рекомендуют физические нагрузки. Она же ради проекта не смогла восстановиться после болезни, продолжая тренировки.

Телеведущая не понимает, почему именно она стала жертвой хейтеров, которые перестали нести ответственность за зло, которое они делают людям.

Стоит отметить, что кроме хейтерских отзывов в комментариях Ольге оставили множество слов поддержки.

«Олечка, мне очень хочется Вас поздравить за эти 10 эфиров еженедельной победы! Вы сделали так много, как не сделал никто», «Для нас Вы героиня и победительница. Каждый танец был наполнен огромной энергетикой», «Вы лучшая! Настоящий боец! Для меня победитель именно Вы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ольга Фреймут поцапалась с мужем: "Мне скоро 44 года, а ты учишь меня... ".

Как сообщала Politeka, юная Ольга Фреймут до популярности и скандалов, появилось редкое фото: "Напоминаешь Мишель Пфайффер".

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут откровенно рассказала о своем состоянии после перенесенной болезни.