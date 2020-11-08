Известная украинская ведущая Ольга Фреймут после вылета из «Танців з зірками» откровенно рассказала о последствиях тяжелой болезни

Не так давно знаменитость переболела китайским вирусом, который косит все больше человек по всему миру. Это произошло во время ее участия в танцевальном шоу, из-за чего ведущей пришлось пропустить два эфира.

В программе «Валерий Вечерний» на YouTube ведущая призналась, что изначально очень боялась заразиться, однако надеялась, что Украина сможет избежать масштабной эпидемии.

По словам Фреймут, болезнь для нее не прошла без следа.

«Болезнь страшная, она изматывает, очень эмоционально влияет», - пожаловалась ведущая.

Фреймут отметила, что теперь продолжает беречь себя, ведь слышала где-то, что повторное заражение китайским вирусом переносится гораздо хуже. Ведущая рассказала, что сейчас старается избегать людных мест из-за риска снова заразиться.

«Эта история не закончится никогда, мы к ней адаптируемся. Я надеюсь на британских ученых. Я после ковида еще больше переживаю, в масках хожу, никуда не выхожу в людные места – я побаиваюсь людей», - призналась ведущая.

До этого мы писали, что Фреймут спустилась в подземку. Она показала это в своем Инстаграм.

На опубликованных кадрах Фреймут позирует, уже спустившись на станцию «Почтовая площадь». При этом телеведущая не забыла надеть маску.

Напомним, Фреймут после унижения на «Танцях з зірками» заметили в неожиданном месте: «Сегодня домой на…».

Как сообщала Politeka, вылетевшая из "Танців з зірками" Ольга Фреймут поцапалась с мужем: "Мне скоро 44 года, а ты учишь меня... ".

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