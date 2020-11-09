Такой звезду еще не видели

Ольга Фреймут "очаровала" поклонников нежным взглядом

Архивное фото было опубликовано в Instagram-аккаунте Freimut Team, который посвящен известной телеведущей.

Снимок, видимо, был сделан много лет назад на одной из фотосессий, на которой блистала молоденькая Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут с пронзительным взглядом позирует фотографу, оперевшись головой на одну из своих рук.

Для фотосессии молодая модель подобрала черное платье с глубоким вырезом, а в кадре Ольга Фреймут другой рукой соблазнительно задирает платье вверх по ноге.

"Этот взгляд", - говорится в подписи к архивному снимку.

"Очень красивая", "Иногда напоминаешь Мишель Пфайфер", "Красотка", "Как всегда волшебная", "Тут , Оля мнение разделилось: взгляд Оли или Златы?", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Фреймут поплатилась за длинный язык на "Танцях з зірками".

Так, популярное шоу покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина. Пользователи неоднозначно отреагировали на вылет пары Фреймут и Падзины.

Некоторые обрадовались такому повороту, но были и такие комментаторы, которые отметили, что на проекте "Танці з зірками" остались артисты, которых откровенно "проталкивают" в финал, хотя они этого якобы не заслуживают.

Напомним, что Ольгу Фреймут жестко осадили за острый язык

Как сообщала Politeka, Скандальную Фреймут заклевали после смены партнера на «Танцях з зірками»

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