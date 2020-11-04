Звезда Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио впечатлила красотой, нарядившись в крохотный купальник во время отдыха

Как рассказывает Politeka, кадр были опубликованы на странице красотки в Instagram.

«Спасатели Малибу», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографиях Амбросио в крохотном купальнике демонстрирует безупречную фигуру. А рядом с ней можно заметить друзей. Вся компания при этом веселится и смеется.

Однако, несмотря на красоту кумира, поклонники Амбросио не смогли что-либо сказать, поскольку легендарная модель выбросила кадры у себя в Stories.

Как мы рассказывали до этого, модель Victoria’s Secret Алессандра Амбросио впечатлила соблазнительным образом в просвечивающемся платье

На снимках она позирует на фоне цветочных украшений в длинном черном платье из полностью просвечивающегося кружева. Под ним проглядывает золотистый купальник, идеально подчеркивающий подтянутую фигуру Алессандры Амбросио.

Напомним, звезда Victoria’s Secret с красавицей-дочкой покорили смелыми кадрами в воздушных платьях: подрастает замена.

Как сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret в "невидимых" шортах занялась йогой, соблазнив безупречным телом: «Вау, как сладко…».

Также Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret показала самые румяные места в мини-бикини: "Лучшая леди в мире".