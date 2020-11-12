Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о маскировках

На фото красотка позировала в купальнике, который больше напоминал корсет. Образ девушка дополнила козырьком, а волосы собрала в длинную косу. В руках можно увидеть собачку. Девушка стояла довольно близко к камере и хвасталась своими аппетитными формами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"По вторникам маскируемся", - написала звезда под фотографией.

"Боже, это самая милая картинка, которую я когда-либо видел", "Тедди", "Мои двое детей", "Продолжай быть потрясающей", "Вы знаете, чего я действительно хочу?", "Какой хороший камуфляж", "2 самых милых существа, которых я когда-либо видел ... и твоя прелесть самая красивая", "Ха-ха, вы почти не видите щенка, он отлично маскируется с фоном ха-ха-ха", "Милая! И Тедди тоже!", "Многие вещи бросаются в глаза ... лишь немногие бросаются в глаза", "Диана-охотница".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз посветила бюстом в платье со слишком открытым декольте.

Как видно, девушке трудно скрыть шестой размер бюста, потому она подчеркивает его платьями с глубокими декольте.

«Узнала о своих прошлых жизнях сегодня ... Одна была Русалкой в ​​Тихом океане», - написала Роуз под постом.

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