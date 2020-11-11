Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе
На фото красотка позирует в прозрачной накидке и миниатюрном белье. Звезда стояла у клумбы и закрыла глаза от удовольствия, демонстрируя пышную красоту перед камерой. Волосы у Роуз были собраны в косу, а показалась Деми во весь рост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Дзен", - подписала фотографию Роуз.
Фанаты поставили четверть миллиона лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз похвалилась развлечениями в дерзком розовом бикини.
Как видно на представленных кадрах, Деми обладает необычной внешностью с действительно большим бюстом и широкими бедрами. Выставляя их напоказ, Роуз получает сотни восхищенных комментариев.
Напомним, Деми Роуз с трудом прикрыла свои "пироги" розовым микро-бикини
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