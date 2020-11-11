Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе

На фото красотка позирует в прозрачной накидке и миниатюрном белье. Звезда стояла у клумбы и закрыла глаза от удовольствия, демонстрируя пышную красоту перед камерой. Волосы у Роуз были собраны в косу, а показалась Деми во весь рост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дзен", - подписала фотографию Роуз.

Фанаты поставили четверть миллиона лайков и написали комментарии:

"Ты выглядишь прекрасно", "Нет слов", "Мне очень нужен парень", «Я хочу поцеловать тебя сладко», "Такая красивая и безупречная", "Я хочу улыбнуться", "Похоже на рай", "Я люблю тебя, Белла", "Ты такая драгоценная", "Какая ты красивая", "ВАУ какое красивое и милое тело", "Ты очень милая мамасита бомба, Гуа", "Ты такая красивая", "Мой прекрасный ангел", "Финна должна быть женой однажды", "Вы памятник любви !!! Какая красота !!", "Детка, я люблю тебя".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз похвалилась развлечениями в дерзком розовом бикини.

Как видно на представленных кадрах, Деми обладает необычной внешностью с действительно большим бюстом и широкими бедрами. Выставляя их напоказ, Роуз получает сотни восхищенных комментариев.

Напомним, Деми Роуз с трудом прикрыла свои "пироги" розовым микро-бикини

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