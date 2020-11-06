Британская супермодель Деми Роуз впечатлила поклонников идеальными формами, примеряв тесный купальник

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, Роуз позирует сидя на побережье, красиво уложив внушительные объемы в тесный купальник. Дополнить образ знаменитость решила элегантной прической и практически невидимым макияжем.

«Жарче некуда, Деми», «вау, ты чертовски хороша», «ты украла мое сердце», «просто непревзойденная королева», «у тебя хорошая…душа», «божественный вид. Деми, ты умеешь радовать», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", впечатлила жарким фото с новым образом.

Молодая красавица старается показывать в Инстаграм лучшие фото, при этом сама Роуз подчёркивает, что обладает естественной красотой и ей есть чем удивить. Каждый раз на фото Деми показывает фигуру без капли смущения, так как гордится ею. Девушка преодолела расстройство пищевого поведения из-за жестких диет и теперь учит других принимать себя.

На публике Деми известна тем, что оголяется без капли стыда. Даже во время светских мероприятий она может появиться в прозрачном платье или без белья. Все ее снимки собирают множество комментариев и этот раз не был исключением.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике