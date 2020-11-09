Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвалилась развлечениями в дерзком розовом бикини

Деми Роуз считается довольно популярной моделью, которая получила себе скандальную и неоднозначную славу. Об этом пишет Politeka.net. Девушка на любит сравнений и заявляет, что она даже лучше Кардашьян. При этом она часто подчеркивает, что не делала пластики и ей есть чем гордиться.

Своими достоинствами модель также хвастается едва ли не каждый день, а также показывает, как веселится на съемках в раках рекламы или продвижения какого-либо бренда одежды. Девушка снимается в открытых и неприличных бикини, тем не менее, ей это нравится, ведь она может привлечь еще больше внимания фанатов к себе.

Как видно на представленных кадрах, Деми обладает необычной внешностью с действительно большим бюстом и широкими бедрами. Выставляя их напоказ, Роуз получает сотни восхищенных комментариев.

Вот как реагируют в сети на образ Деми фанаты, которая с трудом скрыла интимные места клочками ткани:

«У нее всегда сезон бикини 💖; Ты как богиня из другого мира; Ты как очень красивый ангел; Замечательная кошка linda demais💞🌹👏😮 женщина, куда вам столько страсти😘😋; я люблю тебя, ты очаровываешь меня, и ты мне очень нравишься; Так жарко; Более тысячи слов; Как прекрасна и хороша Деми; Ты красавица; Все натуральные Деми ??; Ты выглядишь божественным сердцем, ты прекрасна, и все на своих местах, ты прекрасна; Ты отлично выглядишь в розовом; роскошная дамочка».

Мы также писали, что чаще всего Роуз намеренно подчеркивает свои достоинства разными образами без одежды. Причем не стесняется она для этого выбрать довольно неоднозначные наряды.

К примеру, бикини Роуз едва можно назвать скромным – тонкие ниточки больше напоминают простую полоску ткани, совсем ничего не скрывающую. Стоя в воде и купаясь перед камерой, Деми также сняла лифчик, чем и впечатлила фанатов:

«Леди роза на века; подари нам такую страсть 💕; хочется отдать всю свою любовь; Богиня любви; Богиня греческая 🔥🔥🔥; Как я не хочу целовать тебя; Я иду и мы играем на каноэ; Ты удивительная женщина и поистине благословенна,; Хватайте все, что вы видите, вы же лифчик потеряли; Без сомнения красиво😘; Какие красивые бедра; Клянусь, стринги на тебе идеально подходят».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике