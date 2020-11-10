Известная модель Деми Роуз показала, как принимает душ на улице

Знаменитость обладает невероятной привлекательностью, которой не устает хвастаться, пишет Politeka.net. Красотка в этот раз предстала и вовсе без верха, посветив своей пышной грудью.

Красотка устроила фотосессиию под душем на улице. При этом на Деми было только полотенце, которое прикрыло ее ягодицы. Красотка впечатлила своими большими размерами бюста, прикрыв его рукой с кольцами.

Большие формы, тонкая талия и пышные бедра - эта фигура вызывает восторг.

Капельки воды соблазнительно сверкали на теле. Длинные волосы Роуз были мокрыми. Красотка улыбалась, а также приоткрывала пухлые губы.

Кадры вышли просто поражающими.

"Чтобы кожа чувствовала себя хорошо...", - написала знаменитость.

За девять часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятного в сторону столь шикарной красотки, затронув и ее формы.

"Вау, ты сверхъестественная", - написал один из поклонников.

Напомним, Деми Роуз надела крохотный купальник зеленого цвета и поспешила записать сторис. Деми предстала на балконе снимая себя сверху, поднеся камеру поближе.

Большие объемы красотки впечатляют. Кажется, крохотные треугольники ткани не могут скрыть от глаз все, что положено скрывать.

Ранее мы писали, что Деми Роуз надела бикини, которое едва можно назвать скромным – тонкие ниточки больше напоминают простые полоски ткани, совсем ничего не скрывающие.

Стоя в воде и купаясь перед камерой, Деми также сняла лифчик, чем снова впечатлила фанатов. Последние не могли оторваться от красотки.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике