Актриса и блогерша Яна Кошкина воспламенила публику страстным кадром
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда, которой приписывали роман с комиком Гариком Харламовым, опубликовала свежее фото, на котором предстала в роскошном образе.
Девушка раскрепостилась по полной. Яна позировала спиной к камере: при этом на ней из одежды практически ничего не было. Красотка обнажила спину, стянув бежевую рубашку на бедра.
Кошкина подобрала волосы наверх и томно изогнулась, опустив голову к плечу. На верхней части спины девушки заметна татуировка в виде надписи и небольшого рисунка - этот пикантный момент не смогла пройти стороной многочисленная армия ее фанатов. Дополнили невероятно соблазнительный лук крупные серьги, тень от которых причудливым узором упала на ее бархатистую кожу.
Большинство пользователей пришли в восторг, не жалея комплиментов. Правда, некоторые упрекнули Кошкину в худобе, мол, лишь "кожа да кости".
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"Какой приятный намек😍"
"Вай мама кто это??"
"Кошка🔥"
"Она для меня как идеал женской красоты 👍👸"
"😍 чертовски сексуальная"
"Яночка, Яночка повернись к лесу задом, а к ко мне передом😆👌"
"Вот это охренеть🔥🌹"
"Тату на спине конечно круто смотрится"
"Ну, Яна, на дворе ноябрь"
"Что же ты делаешь со мной?!!!"
"Кожа, кости!!! И что? Харламов не собака, на кости не бросается!!! 😂"
Ранее мы сообщали, роман с Кошкиной Харламову приписали сразу же, как он объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус - летом этого года.
Однако, в последнее время комика частенько замечают в компании другой звезды - актрисы из сериала "Крепостная" Катерины Ковальчук.
Вместе с Гариком они снимались в ситкоме "Гусар". А сейчас вместе отдыхают в Сочи.
Напомним, "невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось".