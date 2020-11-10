Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, похвасталась формами в нескромном декольте

Известная модель сводит с ума мужчин своими совершенными формами, сообщает Politeka.net. Поклонники восхищаются красотой знаменитости и публикуют фото с ней.

Так, в одной из групп появился жаркий снимок Кошкиной на котором она позирует на кухне. Звезда, вероятно, надела платье леопардовой расцветки. Она расстегнула пуговицы и сверкнула в декольте пышными формами.

Яна сделала макияж с акцентом на пухлые губы, а также дополнила образ аксессуарами и пышной прической из черных локонов.

В руке модель держала аппетитный кекс.

За 11 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Умыть и силикон убрать. И будет просто Янка Кошкина девочка с нашего двора😊", "Яночка! Вы прекрасны! 😍😍😍", "Ты красотка)", "Конфетка", "Симпатяга🔥😍", "Вот оно че Михалыч 🤨", "Приветик, Силикошкина !", "Утка пластиковая", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина приняла участие в съемках Comedyclub, появившись в откровенном платье.

Из наряда с глубоким декольте могла от неловкого движения выпрыгнуть грудь. Однако модель совсем это не смущало. Она позировала на видео, игриво покружившись, а затем и вовсе кокетливо приспустив наряд с плечей.

Напомним, Яна Кошкина на диване разговаривала по телефону. Сразу же бросается в глаза чересчур откровенная одежда знаменитости: платье с очень глубоким декольте, открывающее во всей красе ее большой бюст, и черный пиджак.

Напомним, "невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось".

Как сообщала Politeka, "невеста" Харламова Кошкина показала себя после пережитой операции: "Самое больное, что...".

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