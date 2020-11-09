Звезда в шелковом наряде показала все свои богатства

Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала самые роскошные места в шелковом платье

Красотка демонстрирует свои невероятные изгибы в разных нарядах, которые вызывают восторг, сообщает Politeka.net. Теперь красотка нарядилась в шелковое платье, в котором показала свои совершенства.

Гюль встала у стены, положив на нее ладони. Она дерзким взглядом посмотрела в камеру и приоткрыла пухлые губы.

Модель была в синем шелковом платье с большим вырезом на спине, а также с длинным разрезом, из которого выставила свои ножки в босоножках.

Аппетитные ягодицы обтянула ткань, которая, казалось, могла треснуть в таком довольно пикантном месте.

За восемь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону брюнетки множество приятных слов, ведь ее фигура, действительно, достойна восхищения - горячее не найти.

Напомним, Гюль Бахари надела красное боди с прозрачным декольте, под которым показался большой бюст.

Тонкий черные поясок обвил талию, подчеркивая ее стройность. Под прозрачной тканью в районе бедер проглядывались колготки. Последние обтянули пышные бедра и "вдавились" в довольно не в худое тело.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари позировала в белоснежном облегающем платье, изогнувшись на камеру. Она выставила свои ягодицы и оголенную спинку, при этом повернув голову к объективу. Макияж лишь подчеркнул красоту знаменитости.

«Ты можешь заплатить за школу, но ты не сможешь купить класс», - говорится в сообщении.

Поклонники пришли в «дикий» восторг.

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