Турецкая модель Гюль Бахари, которую часто сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, похвасталась формами в платье без белья
Как рассказывает gamebet, кадр знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Ты можешь заплатить за школу, но ты не сможешь купить класс», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Бахари позирует в белоснежном облегающем платье, изогнувшись на камеру. Поклонники пришли в «дикий» восторг.
«Боже, вот это тело», «волшебница. Просто дико рад за тебя», «безупречные формы. Завидую», «это что-то невероятное. Платье просто максимально тебя раскрыло», «черт, ты хороша до невозможности», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что турецкая модель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, показала внушительные формы в тесном топе
«Простите, если я слишком увлеклась работой. Я занималась невыполнимыми задачами последние несколько дней», - говорится в сообщении.
Бахари также поделилась кадрами, на которых позирует в тесном белоснежном топе, который едва выдерживает «напор» внушительных объемов. Дополнить это красотка решила идеальной прической и макияжем.
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