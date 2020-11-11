"Была такая в теле..."

Певица Вера Брежнева, экс-участница группы "ВИА Гра", заставила публику запереживать из-за своего внешнего вида

Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в магазине одежды.

Вера припала к стене, скрестив ноги. На ней была персикового оттенка шерстяная кофта, черная футболка, такого же цвета узкие штаны и ботинки на толстой подошве, которые особо контрастировали на фоне ее худющих ножек.

Хоть блондинка и улыбалась, было заметно, что у нее немного грустный взгляд, да и голову она устало склонила к плечу.

"Хандрит... Поднимаю себе настроение общением с друзьями, музыкой, книгами, фильмами и просто яркими вещами. 🧡 У вас есть ещё какие-то способы?", - подписала фото Брежнева.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые не на шутку забеспокоились сильной худобой артистки - мол, куда смотрит ее муж, продюсер Константин Меладзе.

"можно просто зайти к вам в профиль и зарядиться чем-то позитивным 🧡😏"

"Какая прекрасная энергетика от вас ❤️ можно бесконечно смотреть на вас 😘💞"

"Да!) Кофе с мороженкой!😀"

"Иду в лес и пою песни 😊"

"Красивая ;)как светлая ельфийка ))"

"Что-то верочка совсем скинула. Скоро прозрачной станешь... Блин. Была такая в теле, что случилось-то?"

"Красивые ножки не спрячешь🙏"

"Есть👌🏻 И это - Вечериноочка-вечериноочка😁😁😁"

Ранее мы сообщали, Брежнева неожиданно заговорила о пенсии. Певица выставила кадр, на котором сидит в авто в черном гольфе и солнцезащиных очках.

В подписи Вера рассказала о том, что недавно помогла незнакомым людям и в ответ получила благодарность и приглашение в гости. Звезда призналась, что у нее появилось желание "взять и приехать", но затем добавила, что у нее ушли бы годы, ходи она по гостям ко всем, кто ее когда-либо звал.

«Но зато поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет», - пошутила Брежнева.

Напомним, что Вера Брежнева откровенно рассказала о большое беде в своей жизни: «Иногда очень хочется…».

Также Politeka писала, что тощая Вера Брежнева покуражилась, раздвинув ноги перед камерой, Меладзе оценил: "Настоящая".