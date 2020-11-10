Экс-солистка ВИА-Гры, популярная певица и жена Константина Меладзе Вера Брежнева задумалась о пенсии

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Вера опубликовала повседневное фото. Певица сделала селфи в автомобиле. Лицо она закрыла большими черными очками, поэтому трудно оценить ее внешний вид. Волосы красотки были небрежно заправлены в горловину свитера.

«Недавно, после очередного раза, когда удалось помочь незнакомым людям, я неожиданно получила сообщение с благодарностью и приглашением в гости) оно было таким трогательным, что захотелось взять и приехать!», - рассказала Вера.

По словам Брежневой, у нее ушли бы годы, если бы она ходила в гости ко всем людям, которым когда-либо помогла. Такие мысли, по признанию артистки, ее согревают.

«Но зато поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет», - пошутила Брежнева.

За несколько минут ее пост собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«К пенсии уже, скорее всего, забудут добрые дела», «Верочка, вы умница!», «И верно, нужно чаще помогать», «Мощно», «Bсем нужна VERA. Cпасибо вам Bepa за Луч Веры», «Восхищаюсь вами, вы вдохновляете нас, благодарю невероятная Вера», - пишут пользователи сети.

Как известно, на днях Меладзе презентовал обновленный состав группы ВИА Гра.

Напомним, что Вера Брежнева откровенно рассказала о большое беде в своей жизни: «Иногда очень хочется…».

Как сообщала Politeka, Меладзе ошарашил появлением в обнимку с двумя экзотическими красотками.

Также Politeka писала, что тощая Вера Брежнева покуражилась, раздвинув ноги перед камерой, Меладзе оценил: "Настоящая".