Появились фото забав примы-балерины Екатерины Кухар и комика Евгения Кошевого на праздновании дня рождения звезды "Квартал 95" Юрия Ткача

Как передает Politeka.net, снимками поделилась в своем микроблоге в Инстаграм жена Евгения Ксения Кошевая.

На кадрах украинские селебрити позировали в ярких косюмах "а-ля 80-е": практически все девушки были в лосинах, кроме ведущей Екатерины Осадчей - та выбрала брючный костюм. К слову, Кухар продемонстрировала стройную фигуру в черной облегающей кофточке с соблазнительным вырезом на талии, стянутом завязочками, и, конечно же, лосинах.

А вот Кошевой, решивший недавно поэксперементировать с внешностью, произвел фурор заросшим видом: известная лысина артиста покрылась щетиной, более того, Евгений, судя по всему, отращивает также бороду.

"🥳 Отличная компашка 💃🕺Спасибо", - подписала фото жена комика.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Какие Вы классные👍👍👍 Вот смотришь на счастливых людей и самой аж так приятно🙏🙏🙏 Вы просто мегапозитивные и энергичные!!!! Оставайтесь такими и будем надеятся, что НАС веселых будет больше😘😘🙏"

"Женя и волосы🙈 дождались"

"У Жени есть волосы😯"

"Отличное фото🔥"

Ранее мы сообщали, Кухар соблазнила пикантным фото на розовом диване. Звезда в черном блестящем платье понежилась в томной позе. Ее открытое декольте способно свести с ума кого угодно.

"Настоящее искусство, когда танцоры преподносят всё так, будто им всё даётся легко и кажется, что любой может встать и сделать так же. Когда никто не понимает, сколько трудов за этой лёгкостью стоит", - подписала снимок звезда.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» огорошила перевоплощением в «монстра», украинцы оценили.

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