Певица Ани Лорак заинтриговала фанатов новыми кадрами в своем миниблоге

Как передает Politeka.net, короткое видео появилось на странице артистки в Инстаграм.

Лорак предстала в куртке похерх толстовки, с волнистой кладкой и макияжем на лице.

«Съемки, съемки», - говорит певица на камеру. При этом она улыбается, видно, что артистка на седьмом небе от происходящего.

Похоже, поклонников Лорак в скором времени ждет что-то новенькое и интересное.

Отметим, недавно Лорак показывала тренировку вместе с танцорами. Артистка отметила, что именно так создается танцевальная постановка. Возможно именно она также попадет в новое видео.

Отметим, не так давно Каролина рассказала, что сделала тату. При чем, судя по всему, уже после тяжелого разрыва с мужем Муратом Налчаджиоглу. Об этом пишет Politeka.net. Долгое время сама звезда никак не комментировала личную жизнь, а после массовой травли из-за ее нового и молодого избранника Егора Глеба и вовсе прекратила рассказывать личное.

Теперь в профиле певицы можно найти лишь постановочные кадры и пикантные фото из фотосессий в новых и необычных образах. Чтобы привычно подогреть интригу к своей персоне, Каролина решила показать превью кадры, сделанные на съемке совсем недавно.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".