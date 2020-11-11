Певица Ани Лорак заинтриговала фанатов новыми кадрами в своем миниблоге
Как передает Politeka.net, короткое видео появилось на странице артистки в Инстаграм.
Лорак предстала в куртке похерх толстовки, с волнистой кладкой и макияжем на лице.
«Съемки, съемки», - говорит певица на камеру. При этом она улыбается, видно, что артистка на седьмом небе от происходящего.
Похоже, поклонников Лорак в скором времени ждет что-то новенькое и интересное.
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Отметим, недавно Лорак показывала тренировку вместе с танцорами. Артистка отметила, что именно так создается танцевальная постановка. Возможно именно она также попадет в новое видео.
Отметим, не так давно Каролина рассказала, что сделала тату. При чем, судя по всему, уже после тяжелого разрыва с мужем Муратом Налчаджиоглу. Об этом пишет Politeka.net. Долгое время сама звезда никак не комментировала личную жизнь, а после массовой травли из-за ее нового и молодого избранника Егора Глеба и вовсе прекратила рассказывать личное.
Теперь в профиле певицы можно найти лишь постановочные кадры и пикантные фото из фотосессий в новых и необычных образах. Чтобы привычно подогреть интригу к своей персоне, Каролина решила показать превью кадры, сделанные на съемке совсем недавно.
Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".