34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова
Артистка принимает активное участие в проекте "Ледниковый период", передает Politeka.net. Партнером певицы стал олимпийский чемпион танцев на льду Дмитрий Соловьев.
Бузова часто делится кадрами своих тренировок, а также рассказывает о последствиях физических нагрузок. В частности, звезда жаловалась на болях в мышцах и суставах.
На одном из последних постов российская знаменитость позировала в раздевалке. Бузова надела красную футболку и джинсы на высокой посадке. Певица собрала волосы сзади, выпустив у лица аккуратные пряди. Дополнил образ красивый макияж.
"Откатали еще один номер... 🙏🏻🧊⛸ Было очень сложно, но сделали даже больше, чем мы могли 🙏🏻 Сейчас задача одна - восстановиться, и приступить с еще большими силами к работе над следующим номером 🙏🏻💪🏻 Собираем всю волю в кулак, только вперед✊🏻❤️ . Падать, и снова подниматься ✊🏻 @dmitry_solovyev ✊🏻✊🏻✊🏻", - написала Ольга.
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За час пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.
"Оля, молодец ❣️Ты большая трудяга✊Восхищаюсь тобой🥰💕", "Жду с нетерпением 🙏", "Любимая!!❤️", "Это тяжёлый очень труд,Вам терпения и поменьше травм", "Красотка❤️", "Ты большая молодец 💪 Мы за тебя болеем и голосуем💥", "Какая трудолюбивая и сильная наша❤️❤️❤️", "Лучшая❤️", "Вы сильная!!! Удачи вам 👍😍", "Лучшая!!!🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Бузова показала, как проходят ее тренировки. В своем Инстаграм Ольга разместила снимок, который был сделан в перерыве между занятиями.
Артистка предстала в обтягивающем топике и лосинах.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".