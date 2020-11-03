34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова задумалась о том, что скоро закончится год

Звезда активно ведет творческую жизнь и делится планами на личную жизнь в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Так, красотка опубликовала яркое фото, на котором продемонстрировала макияж.

Ольга позировала возле зеркала. У красотки был аккуратный пучок на голове, и, казалось, что она чем-то недовольна. Певица смотрела в зеркало, посветив длинными черными стрелками на веках, а также розовыми тенями.

У знаменитости не было улыбки, ее уголки губ были даже немного опущены.

"Мои хорошие, сегодня подумала о том, что до конца года осталось два месяца. 🤯😱 И что так много планов, которые сама для себя наметила еще зимой, реализовать по понятным причинами не все удалось", - написала артистка.

Звезда призналась, что хочет порадовать своих поклонников творчеством, и мотивировать примером.

"Оглянитесь вокруг, даже на фоне всех трудностей есть и светлые моменты. Мы стали больше времени проводить с близкими, семьей, кто-то обустроил свой дом, кто-то, наконец, задумался о собственном. 🏠... Я верю в каждого из вас, что все получится. Расскажите мне о своих целях и планах в комментариях", - написала артистка.

"Фотка бомба🔥", "Лучшаяяя❤️❤️❤️❤️", "Слышишь ты, Бузова, я тебе сказал, чтоб ты здесь больше не писала уроки свои, навязчивые эзотерические посты я тебя, Бузова, еще раз встречу в Instagram закидаю лайками и будет блокировка страницы твоей", "Ух, какая женщина 😂😂😂", "Ты все успеешь❤️🙏", " Мур мяу", - написали поклонники.

Напомним, что разгоряченную Ольгу Бузову облапали в ресторане и залезли под юбку: "Она мне досталась!".

Как сообщала Politeka, хвастунья Ольга Бузова переборщила с фотошопом и эпично опозорилась: "У жирафа одолжила".

Также Politeka писала, что "школьница" Бузова повертелась перед зеркалом в игривом мини: "Люби меня".