Известный украинский танцор Влад Яма ошеломил рэпера Потапа пародией на его жену Настю Каменских

Как сообщает Politeka.net, хореограф примерил образ знаменитой певицы в рамках шоу "Маскарад". Он выложил фрагмент нового выпуска на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Влад Яма надел экстремально короткое латексное платье розового цвета и парик, имитирующий кудряшки Насти Каменских. Вместе с подтанцовкой знаменитость зажег на сцене под песню NK - "Elefante". Знаменитый танцор показал несколько фирменных движений своего прообраза и от души повилял задницей.

"NK к вашим услугам 😘 Я запомню @maskarad_1plus1 именно таким! .. Вторая минута выступления еще откровеннее, но это уже на YouTube... Спасибо за безумную поддержку", - подписал ролик Влад Яма.

На кадрах видно, что его танец впечатлил Потапа, который не на шутку развеселился и даже начал приплясывать вслед за участником шоу. Наталья Могилевская, MONATIK, MARUV и другие звезды тоже впечатлились талантами Влада, а пользователи сети оставили много восторженных комментариев:

"Очень реалистично 😂"; "Субботний соблазн, огонь💪"; "Дал огня, молодчинка"; "Подняли настроение, спасибо"; "Это вообще разрыв 🔥🔥🔥😂😂😂 мы так смеялись 😭😭😭😍😍😍🔥🔥🔥🔥 лучшая пародия 🤘🏽"; "Лучший".

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