Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала свою идеальную фигуру
Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Также Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.
В перерыве между сьемками модель радует пользователей сети яркими кадрами, которые выставляет в Instagram. Несколько часов назад Кортез показала новое фото из спортивного зала, которое невероятно впечатлило ее подписчиков.
Девушка позирует на фоне внушительных гантелей, примерив соблазнительный спортивный костюм, состоящий из обтягивающих лосин и топа с вырезами в зоне пресса. В зеркале она демонстрирует накачанные мышцы, которые появились у нее благодаря титаническим усилиям.
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Как истинная модница, фитнес-модель не отказала себе в удовольствии даже в зал надеть многочисленные аксессуары. Волосы она распустила и надела бежевую кепку. Кроме того, модель не забыла о самом важном аксессуаре этого года - защитной маске.
Железный пресс и пышные формы звезды невероятно разволновали фанатов, которые засыпали Кортез комплиментами:
"Красивое какое тело🔥🔥🔥😍😍", "Это просто топ", "что за тело, вау", "Замечательное телосложение", "Тело богини".
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц страстно погладила свой бюст.
Как Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оголила "персики" и устроила жаркие танцы на камеру.
Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала свою главную изюминку.