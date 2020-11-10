Известная актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Роксолану в популярном сериале "Великолепный век", показала своего нового избранника

Как сообщает Politeka со ссылкой на Нurriyet, знаменитость вновь влюбилась через четыре года после расставания с бизнесменом Альпом Озджаном.

Новый избранник знаменитости – американский бизнесмен, ради актрисы переехавший в Берлин. Имя мужчины Узерли пока не раскрывает, но в сети появилось их совместное фото, на котором видно, что мужчина выглядит старше знаменитости и у него редеющие волосы – явно видны залысины на его лбу.

Также стало известно, что Мерьем получила от бизнесмена предложение руки и сердца, однако со свадьбой влюбленные торопиться не будут в связи с ситуацией вокрег коронавируса.

"Мой любимый человек сделал мне предложение, и я ответила согласием. Мы не сыграли свадьбу только потому, что я не хочу праздновать ее в условиях пандемии с 20 или 30 гостями в масках. Я хочу устроить пышное торжество", – заявила журналистам Узерли.

Ранее мы сообщали, что Мерьем Узерли заявила, что очень счастлива и гордится такой наградой, она поблагодарила съемочную команду фильма, жюри конкурса и всех причастных к ее победе. В ролике знаменитая красотка предстала в розовом платье с широким "воротничком" в окружении различного съемочного реквизита. Можно заметить, что звезда заметно изменилась за последнее время, ее лицо слегка округлилось, кожа побледнела, а волосы стали темнее.

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