Известная столичная модель Алена Омович порадовала поклонников новыми пикантными кадрами

В сториз своего Инстаграмам эта красотка с точеной фигуркой отсыпала очередную порцию «горяченького», передает Politeka.net.

Алена позирует перед большим зеркалом в серой футболке, завязанной узлом на животе, и серых шортах-велосипедках. Причем последние модель приспустила, демонстрируя изгибы бедер и будоража фантазию подписчиков.

В руке она держит белого пушистого песика, который, похоже, совсем не против селфи с моделью.

Как известно, Омович сделала себе грудь шестого размера далеко не сразу, ей пришлось поэтапно увеличивать бюст, поэтому она его не прячет. Усилия звезды поклонники оценивают неоднозначно, ведь она также поставила в ягодицы импланты, переделала нос и обколола лицо гиалуроновой кислотой.

Вылепленные скулы, четкий подбородок и большие губы привлекают к себе много внимания. Благодаря необычному виду и болезненно тонкой талии девушка всегда оказывается в центре обсуждений. При этом сама она переменами довольна и уверяет, что в будущем может сделать что-то еще.

Красотка давно не обращает внимание на хейтеров и предпочитает сама рассказывать о своих преображениях, чтобы за нее не додумывали и не сочиняли.

За бизнес-жилку Алену часто называют «украинской Кардашьян», поскольку девушка умело совмещает любовь к моде и работу.

Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры.

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