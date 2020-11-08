Известная столичная модель Алена Омович порадовала поклонников новыми пикантными кадрами
В сториз своего Инстаграмам эта красотка с точеной фигуркой отсыпала очередную порцию «горяченького», передает Politeka.net.
Алена позирует перед большим зеркалом в серой футболке, завязанной узлом на животе, и серых шортах-велосипедках. Причем последние модель приспустила, демонстрируя изгибы бедер и будоража фантазию подписчиков.
В руке она держит белого пушистого песика, который, похоже, совсем не против селфи с моделью.
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Как известно, Омович сделала себе грудь шестого размера далеко не сразу, ей пришлось поэтапно увеличивать бюст, поэтому она его не прячет. Усилия звезды поклонники оценивают неоднозначно, ведь она также поставила в ягодицы импланты, переделала нос и обколола лицо гиалуроновой кислотой.
Вылепленные скулы, четкий подбородок и большие губы привлекают к себе много внимания. Благодаря необычному виду и болезненно тонкой талии девушка всегда оказывается в центре обсуждений. При этом сама она переменами довольна и уверяет, что в будущем может сделать что-то еще.
Красотка давно не обращает внимание на хейтеров и предпочитает сама рассказывать о своих преображениях, чтобы за нее не додумывали и не сочиняли.
За бизнес-жилку Алену часто называют «украинской Кардашьян», поскольку девушка умело совмещает любовь к моде и работу.
Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры.
А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки».
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры.