Известная модель Алена Омович показала себя и похвасталась фигурой
На фото Омович позировала в белом топе и розовых трусиках. Красотка была в спальне и демонстрировала идеальную фигуру. Модель еле вместила пышный бюст в наряд, который так и выпирал на кадре. Но Алену это не смущало, она снимала себя на телефон перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Так подсушилась. Может рассказать вам о моей диете? Или все таки я ведьма худая просто?", - подписала провокационно кадр Алена Омович в сторис Инстаграм.
Фанаты не смогли поставить лайки под публикацией или написать комментарии, так как в стори нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Сейчас вырвутся".
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Сообщалось, что Известная киевская модель Алена Омович с трудом спрятала достоинства.
Именно поэтому каждое фото знаменитости достаточно бурно обсуждается в сети. Многим не нравится искусственная внешность Омович, ведь она сделала пластику груди, ягодиц, ринопластику, увеличила губы и постоянно ходит в солярий, чтобы быть загорелой даже в самый морозный сезон.
Мы писали, что известная украинская модель Алена Омович продемонстрировала соблазнительную фигуру в кожаных нарядах.
Омович продемонстрировала сразу несколько осенних луков, которые свели с ума ее поклонников.
На одном из фото она стояла в удлиненном кожаном пиджаке и ботфортах.
«Настало время ботфорт на голую ногу», - подписала фото звезда сети.
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