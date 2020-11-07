Известная модель Алена Омович показала себя и похвасталась фигурой

На фото Омович позировала в белом топе и розовых трусиках. Красотка была в спальне и демонстрировала идеальную фигуру. Модель еле вместила пышный бюст в наряд, который так и выпирал на кадре. Но Алену это не смущало, она снимала себя на телефон перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так подсушилась. Может рассказать вам о моей диете? Или все таки я ведьма худая просто?", - подписала провокационно кадр Алена Омович в сторис Инстаграм.

Фанаты не смогли поставить лайки под публикацией или написать комментарии, так как в стори нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Сейчас вырвутся".

Сообщалось, что Известная киевская модель Алена Омович с трудом спрятала достоинства.

Именно поэтому каждое фото знаменитости достаточно бурно обсуждается в сети. Многим не нравится искусственная внешность Омович, ведь она сделала пластику груди, ягодиц, ринопластику, увеличила губы и постоянно ходит в солярий, чтобы быть загорелой даже в самый морозный сезон.

Мы писали, что известная украинская модель Алена Омович продемонстрировала соблазнительную фигуру в кожаных нарядах.

Омович продемонстрировала сразу несколько осенних луков, которые свели с ума ее поклонников.

На одном из фото она стояла в удлиненном кожаном пиджаке и ботфортах.

«Настало время ботфорт на голую ногу», - подписала фото звезда сети.

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