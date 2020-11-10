Погода в Украине в ближайшие дни будет определена антициклоном

Поэтому, до конца недели, как минимум, будет сухо, никаких серьезных дождей или снега не предвидится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Я вспомнила о снеге, потому что, если бы синоптическая ситуация указывала на вероятность осадков, то снег мог бы быть - ведь идет похолодание», - отметила синоптик.

Температура воздуха уже 11 ноября снизится. Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а завтра днем ​​будет не выше +3…+9 градусов.

Теплее на несколько градусов разве что в Крыму и на Закарпатье, + 8 + 12 градусов.

Синоптик предупредила, что кое-где могут быть туманы.

Погода в Киеве 11 ноября также похолодает, днем ​​в среду ожидается около +5 градусов. Но дождей не предвидится.

Синоптик предупредила, что в дальнейшем похолодание укрепится, будет без осадков, с периодическими туманами.

Отметим, согласно свежим синоптическим картам, первых дневных морозов и снега украинцам стоит ждать в 20-х числах ноября. Вероятность первых снежных осадков в этих числах наиболее высока на Востоке и Севере. Кроме снега с 20-23 ноября будут идти дожди, временами вперемешку с мокрым снегом.

Но уже к концу ноября - началу декабря синоптики прогнозируют некоторое потепление.

Напомним, тепло под +20 и дожди разделят украинцев, каким регионам повезет с погодой.

Как сообщала Politeka, аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз.

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