Погода в Украине 10 ноября жестко ударит по людям, похолодание будет чередоваться с невероятной облачностью

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

На западной части Украины будет облачно и прохладно: от 5 до 12 градусов. После захода солнца воздух остынет еще больше: столбик термометра опустится до 1-4 по Цельсию.

Украинцам на севере стоит ожидать 5-9 по Цельсию. Ночью будет около 1-5 градусов тепла. Небо затянет облаками.

В центральных областях осень порадует 6-10 градусами тепла. А после захода солнца на улице похолодает до 3-5 по Цельсию.

Немного лучше ситуация будет на юге страны. Несмотря на то, что небо затянет облаками, воздух прогреется до 8-11 градусов. А ночью похолодает до 3-7 тепла.

Жителям восточных регионов ноябрь испытает на прочность. Местами будет от 6 до 8 градусов. Хотя в Донецкой области термометр покажет до 10 тепла. Ночью, правда, похолодает до 2-5 градусов выше нуля.

Синоптики из «Укргидрометцентра» предупреждают, что в Киеве и пригороде будет облачно и около 6-9 градусов по Цельсию. А ночью столбик термометра покажет около 0-5 со знаком «плюс».

Кроме того, синоптики рассказали, что на западной части Украины сегодня будет сильный туман, в связи с чем объявлен I уровень опасности.

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