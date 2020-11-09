Популярна російська актриса Христина Асмус розповіла про завершальний етап в її житті

Як повідомляє Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram. Асмус повернулася до зйомок фільму «Джон», в якому вона знімається разом з Олексієм Чадовим і Віктором Сухоруковим. Як відомо, Чадов також виступає сценаристом і режисером у фільмі.

"Нарешті після великої перерви я сюди повернулася. І сьогодні остання зміна і у моєї героїні, і взагалі у проекту. Дуже я це кіно полюбила. І дуже його чекаю. Ніби як виходить наступного року", - зазначила Христина, сидячи у своєму вагончику перед початком зйомки.

Актриса була одягнена в теплий светр, її голос трохи охрип.

"Сьогодні ми знімаємо фінал. Таке буває рідко, що в останню зміну знімається остання сцена в кіно. Зазвичай все знімається не в хронологічному порядку. Але ось такий збіг. Знімаємо ми на вулиці, дуже холодно. Мені навіть термобілизну дали. Я дуже сподіваюся, що у мене ще щось зверху буде, тому що хворіти мені не можна. У мене ще паралельно зйомки другого проекту і третій скоро стартує, тому, сподіваюся, утеплять мене сьогодні", - заявила зірка.

Відзначимо, що зовсім недавно Асмус перехворіла китайським вірусом. Дівчина важко перенесла хворобу.

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