Популярна російська актриса Христина Асмус показала дочку від Гаріка Харламова, що підросла

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, на якому 6-річна Настя позувала в симпатичній сукні, колготках і чобітках. Волосся дівчинки було розпущене.

"А які плакати висіли у вас в кімнаті в дитинстві?",- підписала фото зірка.

За короткий час пост зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях залишили масу компліментів маленькій принцесі.

"Така девчушечка класна", "красуня маленька", "Дочка у вас красуня", "Прикид мені подобається", "Янголятко диво!", "Не схожа на Гаріка зовсім, та й на вас теж", "маленька красуня", "Велика вже!", "На тата схожа", " Ну яка ж красуня! Квіточка улюблена!", "Вся в маму", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що після розлучення дівчинка сильно підросла і змінилася. Як відомо, Харламов і Асмус вирішили залишитися друзями, щоб їх розставання не вплинуло на дочку.

Раніше ми писали, що Христина Асмус продовжує епатувати публіку новими нарядами. Актриса регулярно ділиться свіжими кадрами з шоу "Золото Геленджика", в якому вона знімалася більше місяця. Цього разу Асмус одягнули в облягаючий рожевий наряд і білу перуку.

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