Популярна російська актриса Христина Асмус показала дочку від Гаріка Харламова, що підросла
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, на якому 6-річна Настя позувала в симпатичній сукні, колготках і чобітках. Волосся дівчинки було розпущене.
"А які плакати висіли у вас в кімнаті в дитинстві?",- підписала фото зірка.
За короткий час пост зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях залишили масу компліментів маленькій принцесі.
"Така девчушечка класна", "красуня маленька", "Дочка у вас красуня", "Прикид мені подобається", "Янголятко диво!", "Не схожа на Гаріка зовсім, та й на вас теж", "маленька красуня", "Велика вже!", "На тата схожа", " Ну яка ж красуня! Квіточка улюблена!", "Вся в маму", - пишуть користувачі Мережі.
Син Пугачової і Галкіна показав, яким пустуном росте: "Всі дівчата будуть наші"
Ані Лорак блиснула непристойним декольте перед мільярдером: "З днем народження, дорогий"
Найбагатша співачка України показала перше фото після лікування в Німеччині: "Виглядає занадто блідою"
"Меладзе, легше": молоденькі красуні з нового складу "ВІА Гра" приголомшили пікантними нарядами
Варто відзначити, що після розлучення дівчинка сильно підросла і змінилася. Як відомо, Харламов і Асмус вирішили залишитися друзями, щоб їх розставання не вплинуло на дочку.
Раніше ми писали, що Христина Асмус продовжує епатувати публіку новими нарядами. Актриса регулярно ділиться свіжими кадрами з шоу "Золото Геленджика", в якому вона знімалася більше місяця. Цього разу Асмус одягнули в облягаючий рожевий наряд і білу перуку.
Нагадаємо, що Асмус віртуозно порушила апетит соковитими ласощами, нове відео: "Харламова згадує і...".
Як повідомляла Politeka, Асмус після важкої хвороби і розлучення з Харламовим виставили на вулицю: "дуже холодно...".
Також Politeka писала, Асмус після "весілля" заморила безглуздим виглядом в червоній комбінації: "обожнюю...".