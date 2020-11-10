Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая недавно объявила о своей беременности, показала круглый животик

Знаменитость демонстрирует, какие изменения в теле происходят во время беременности, сообщает Politeka.net. Красотка, которая обладает стройной фигурой до недавнего времени хвасталась видами в крохотных купальниках.

Теперь же с появлением животика, модель также не изменяет себе и появляется в нескромных нарядах, выпячивая свой животик вперед: какая же она прекрасная мамочка.

В этот раз Ратаковски опубликовала селфи в серых футболке и кофте. Короткая футболка оголила животик, а джинсы немного приспустились.

Модель поиграла с волосами, глядя в камеру и приоткрыв губы. Ее образ завершили аксессуары.

Селфи модель обнародовала 12 часов назад, но оно не собрало много лайков ведь было обнародовано в сторис, а там нет такой возможности в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски на архивном фото сидела на диване, раздвинув ножки. Маленькое бикини с ракушками обтягивало самые сочные места знаменитости.

Модель сжала руками бюст, так, что он едва ли не вываливался из крохотных вязаных треугольников.

Золотые украшения дополнили образ красотки.

Напомним, Эмили Ратаковски позирует в элегантных штанах и кофте для беременных, игриво заглядывая в кадр. На других фотографиях знаменитость предстала перед фанатами в халате и бикини, которое эффектно подчеркивало ее округлившиеся формы.

«Новое тело – новая одежда», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону беременной красотки.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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