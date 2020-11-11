Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, появилась в довольно откровенном наряде

Знаменитая красотка не зря получила свой титул, ведь ее фигура и внешность в целом достойны восхищения, передает Politeka.net. В этот раз красотка позировала в откровенном платье на улице.

Оливия была в белом наряде с декольте и разрезами по бокам, ткань лишь соединяла небольшая полосочка, чтобы наряд хоть как-то держался на месте.

При этом было заметно, что Калпо не надевала под низ белья. Шелковую кожу не портили лишние детали.

Модель надела шлепки и завершила образ стильными очками и сумочкой.

За 12 часов пост собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали в сторону знаменитости много приятных слов, ведь ее внешность этого достойна.

"Прекрасная леди", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо родилась в мае 1992 года. Кроме нее в семье есть еще четверо детей, в том числе София, с которой Мисс Вселенная и опубликовала фото.

Две красотками предстали в светлых бикини, демонстрируя свои красивые формы и упругие животики.

"Иногда мы ссоримся, иногда миримся 🤪", - подписала снимки знаменитость.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо предстала в коротком красном топе, вероятно, без белья. Под тонкой тканью одежды проглядывались самые пикантные места. А вырез посередине придавал еще большей откровенности, хотя и был немного скрыт под завязкой.

Мини-шорты на высокой посадке обтянули бедра Калпо, оголив стройные ножки.

Поклонники также пришли в восторг от увиденного.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".