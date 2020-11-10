Карантин выходного дня собираются ввести в Украине, чтобы замедлить распространение китайского вируса

Предположительно новые меры начнут действовать с 14 ноября, хотя точной даты еще не назвали. Ограничения будут вводиться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины (независимо от цвета карантинной зоны).

Согласно новым правилам на выходные будут закрывать:

фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ;

учреждения культуры (в т.ч. кинотеатры, театры, музеи);

рестораны, кафе и другие заведения общепита (смогут работать только на вынос)

Также собираются запретить развлекательные и массовые мероприятия.

За всем будет следить Нацполиция, государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и комиссии, созданные органами местного самоуправления.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать:

продуктовые магазины (в том числе те, кторые находятся в ТРЦ),

аптеки,

транспорт,

автозаправочные станции,

ветеринарные аптеки.

Что касается ограничения свободного передвижения по городу, как это предусмотрено режимом локдауна в некоторых странах Европы, либо же запрета посещать парки (как это было весной в Украине) в Минздраве и правительстве ничего не говорят. Скорее всего к подобным мерам прибегать не собираются.

Срок действия карантина выходного дня окончательно пока не озвучивали.

Однако Владимир Зеленский обещал, что такой режим продлится всего несколько недель. Ожидается, что подобные меры помогут избежать жесткого локдауна.

Глава Минздрава Максим Степанов также подтвердил, что длительность такого карантина будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением китайского вируса.

Отметим, 10 ноября в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших. За прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 ноября - тогда было 10 746 заболеваний.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

С начала пандемии в Украине заразились уже 479 197 человек. Умерли - 8 756 (+191) человек, выздоровели - 214 657 (+5 514). Активными больными остаются 264 540 пациентов.

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