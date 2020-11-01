Внучка Ротару Соня Евдокименко вышла на прогулку в стильном наряде

Как сообщает Politeka.net, сейчас внучке Софии Ротару Соне Евдокименко всего 19 лет, тем не менее, девушка зря времени не теряла и за столь юный возраст смогла многого добиться сама: стала лицом модного бренда, приняла участие в фотосессиях для модных коллекций и покорила подиумы.

В своем блоге в Instagram красотка тоже часто публикует эффектные кадры в стильных и трендовых образах.

Несмотря на то, что штат Нью-Йорк находится на первом месте в США по количеству зараженных коронавирусом, Соня не боится появляться на улице. Девушка отправилась на прогулку в район Сохо и поделилась живописными фото на своей страничке. К слову, людей на кадрах почти не видно - горожане все же стараются оставаться дома.

Внучка легенды выбрала для появления на публике объемную джинсовую куртку, голубой свитшот и светлые джинсы. А вот маски на лице у Евдокименко нет, кроме того, девушка не использовала макияж, решив похвастаться природными данными.

Многие пользователи сети оставили комментарии под снимком, не забывая восхищаться ее красотой. София Ротару также оставила под фото комментарий, поставив стикер в виде сердечка.

"София лучшая на свете❤️", "Очень красиво😍😍❤️❤️", "Симпатичное лицо ⭐️😍", "Довольно сладкие ангельские губы", "Самая красивая и достойная девушка!", "Приятно видеть, что есть еще естественная красота и , что не все раздеваются, что б показать себя с лучшей стороны. Успехов вам во всем💓".

Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Как сообщала Politeka, вечно молодая София Ротару засветила всю свою семью на празднике.

Также Politeka писала, что сияющая внучка Софии Ротару поделилась радостным известием.