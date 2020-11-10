Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, почему расплакался на свадьбе

Как пишет Politeka.net, шоумен разместил соответствующий пост на своей странице в "Инстаграм".

Остапчук возмутился стереотипу о том, что «мужчины не плачут», который в некоторых семьях прививается мальчикам с детства.

«Да, представьте, что мужчины тоже люди и у нас тоже есть и переживания, и сомнения и страхи. И часто вместо «обними меня, мне страшно» мужчина скатывается в агрессию или молча закипает», - отметил шоумен.

Остапчук уверен, что проявление чувств не делает мужчину менее мужественным

«Нет, это не значит что все мужики должны стать нюнями и тряпками, но наша маскулинность никуда не денется, если мы напишем любимой письмо на бумаге, прочитаем стихи или в особенные моменты жизни пустим слезу», - подчеркнул он.

Заявление телеведущеге не осталось без внимания пользователей Сети.

«Ну не льстите себе. Оскара. Ну вы и шутник», «Плачут и от счастья и для хайпа. Мужчины такие же люди, известные мужчины такие же как и не публичные… В истории: «Остапчук и Кристина & развод с Еленой» всем желаю счастья, простого человеческого. Сори, если нарушила личные границы, но считаю, что все что напоказ и приносит прибыль далеко не личное», «Мужчина тоже человек. И имеет такое же право на эмоции, в том числе и слезы, как и женщина. Слезы показывают искренность и чувства человека, а не слабость», «А когда изменял жене и бросил семью тоже плакал?», "В этой ситуации Ваши слезы не искренние, вы тоже плакали при первом бракосочетании, не факт, что эта мадам последняя в Ваших отношениях... Пусть Вам Бог помогает", - пишут на странице Остапчука.

Напомним, когда Кристина Горняк шла к алтарю в сопровождении отца, Остапчук стоял в центре зала. Увидев невесту, он не смог сдержать эмоций и расплакался.

«Я шла и видела, как он плакал! Внутри сердце мое чуть не выскочило!», - прокомментировала трогательный момент Кристина Горняк.

Напомним, что Остапчук выдал всю правду после роскошной свадьбы: «Пришлось сыграть вторую, когда…».

Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно изменила внешность после свадьбы: на что решилась девушка.

Также Politeka писала, что жену Остапчука в свадебном наряде сравнили с Меган Маркл: "Нежная невеста".