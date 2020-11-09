Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе со своей невестой Кристиной Горняк отправились оздоравливаться

Как пишет Politeka.net, знаменитость разместил на своей странице в "Инстаграм" видеозапись необычных процедур (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). Владимир Остапчук запечатлен лежащим на кушетке, его глаза закрыли спонжиками, а на голове - специальная белая повязка. Над ведущим зависла медная чаша с краником, из которого на лоб течет струя масла.

"Первый случай, когда мне капают на мозги в лечебных целях 😂😂😂 А теперь серьезно об Индии, аюрведе и поиску себя. Я к своим 36 годам от йоги, духовных практик и аюрведы был дальше, чем Пальчевский от кресла мера. Но в последний месяц событий было настолько много, что мы с @kristygor решили - срочно нужна перезагрузка. 10 минут на сборы, 40 в дороге и мы в прямом смысле в Индии", - поделился Владимир Остапчук в описании.

Он также рассказал о процедуре, снятой на видео. По словам звезды, ему очень понравилось:

"Широдара - это какой-то неземной кайф. Мне кажется, когда течёт струйка масла на 6 чакру (как-то она называется) то в голове творится сумасшествие. Я вспоминал детство, своих детей и уснул))".

Напомним, что Остапчук выдал всю правду после роскошной свадьбы: «Пришлось сыграть вторую, когда…».

Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно изменила внешность после свадьбы: на что решилась девушка.

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