Украинский ведущий Владимир Остапчук после скандала с уходом от бывшей жены и свадьбы с любовницей откровенно обратился к своим хейтерам

Ведущий, который сейчас находится в медовом месяце со своей новой женой Кристиной Горняк, опубликовал новый пост в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Ребятки, касатики, хомячки мои хейтеры - спасибо вам огромное! Вы так мне помогаете в жизни, вы даже не представляете! Если бы я каждый раз слушал ваши «советы», принимал близко к сердцу «ничего не получится», «та куда тебе», «ой, та кто он такой-сякой» я бы до сих пор был преподом иностранных языков в УНУСе (это реальный ВУЗ в Умани), хотя моя мама точно была бы довольна», - написал Остапчук, сыгравший на днях роскошную свадьбу.

Он обратился к подписчикам с просьбой придумать самую обидную шутку о нем.

Ответы в комментариях не заставили себя ждать.

«-Почему Остапчук развёлся со своей первой женой?! -Потому что она относилась к нему как к собаке. -Требовала верности?», «Остапчук когда напьётся, звонит своей будущей», «Вова Остапчук, так любит подбухивать, что найдя себе собутыльницу - сразу женился!», «Когда не зашли подарки с первой свадьбы, пришлось сыграть вторую», - пишут люди.

Напомним, новая жена Остапчука решилась на публичное противостояние с его бывшей супругой: «Мой Вова…».

Как сообщала Politeka, новая жена Остапчука резко обратилась к украинцам после роскошной свадьбы с Сердючкой: "Дорогие святоши...".

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука сделала признание о детях, мать которых бросил ведущий: «Мы уже…».